Языкознание

Наша энциклопедия ставит своей целью дать систематизированный свод знаний о человеческом языке, языках мира, языкознании как науке, а также осветить достижения отечественной и зарубежной лингвистики с позиций современной концепции языка, сложившейся в советской науке.
Наша энциклопедия рассчитана на широкие круги филологов-языковедов всех специальностей, научных работников, преподавателей и студентов, а также специалистов смежных областей знаний — психологов, логиков, философов, историков, литературоведо и этнографов.
Мы надеемся, что любой читатель, интересующийся свойствами языка и языкознанием, найдет на нашем сайте необходимые сведения.


А

Абазинский язык
Абулат
Аваро-андоцёзские языки
Авесийский язык
Автоматическая обработка текста
Агавские языки
Агглютинации теория
Адаптации теория
Азербайджанский язык
Акадения наук СССР
АКАН
Аккомодация
Актуальное членение предложения
Акцентология
Албанский язык
Александрийчкая школа
Алтайский языки
Амхарский язык
Аналогия
Ангские языки
Андаманские языки
Андийский язык
Антиципация
Антономия
Антропонимика
Арабская языковедческая традиция
Араваканские языки
Ареальная лингвистика
Архетип
Аспектология
Ассириология
Атлас диалектологический
Аустрические языки
Афазия
Афразийские языки
Аффикс
Ацтекский язык

Б

Бактрийский язык
Балканский языковой союз
Балтистика
Банту языки
Белорусский язык
Бенуэ-конголезские языки
Бессоюзие
Бихевиоризм
Брахуи
Бурушаски
Бушменские языки

В

Вакашские языки
Вариантность
Венгерский язык
Версия
Виноградовская школа
Внутренняя форма слова
Восточнославянские языки
Время
Всесоюзный комитет нового алфавита
Вьетмыонгские языки

Г

Гагаузский язык
Галф языки
Генеалогическая классификация языков
Германистика
Гетерография
Гипонимия
Гласные
Глоттогенез
Глубинная структура
Гонди
Готский язык
Гражданский шрифт
Грамматическая категория
Грамматическое значение
Графика
Греческое письмо
Грузинский язык
Гуайкуру языки
Гумбольдтианство

Д

Далматинский язык
Дардские языки
Датский язык
Дейкис
Деривация
Детерминатив
Дешифровка
Диалектизмы
Диалогическая речь
Диахрония
Дискурс
Догон
Дравидийские языки
Древнеегипетский язык
Древнеперсидский язык
Древнетюркские языки

Е

Еврейская языковедческая традиция
Египетское письмо
Енисейские языки

Ж

Же языки
Женский язык
Журналы лингвистические

З

Законы развития языка
Западноатлантические языки
Западнославянские языки
Звукоподражание
Звукосимволизм
Знаковые теории языка

И

«Интерпретирующая лингвистика»
Игбо
Идиш
Ижорский язык
Иллирийский язык
Именные классы
Имя
Индейские языки
Индийские (индоарийские) языки
Индоевропеистика
Индоиранские языки
Индонезиийские языки
Институты языкознания
Интонация
Ираквские языки
Иранские языки
Ирокезские языки
Искусственные языки
Историография лингвистики
Итальянский язык

К

Кавказоведение
Кадайские языки
Кайли-памона языки
Караимский язык
Карельский язык
Карибские языки
Категория
Ква языки
Квазиалфавитное письмо
Кельтология
Кечуа
Киданьский язык
Кириллица
Китайская языковедческая традиция
Китайско-тибетские языки
Классификация языков
Книгопечатание
Койсанские языки
Комбинаторные изменения звуков
Коммуникация
Компонентного анализа метод
Конверсия
Конго-кордофанские языки
Консонатизм
Контаминация
Контрастивная лингвистика
Коптский язык
Корейский язык
Корень
Коса
Кру языки
Крымскотатарский язык
Курдский язык

Л

Ладино
Лаосский язык
Латинское письмо
Лезгинские языки
Лексика
Лексикология
Ленинградская фонологическая школа
Ликийский язык
Лингвистика текста
Лингвистическая философия
Литовский язык
Лицо
Логическое направление
Лондонская школа

М

Майнхофа правило
Македонский язык
Малайский язык
Малоазийские алфавиты
Мальтийский язык
Манипурский язык
Маньчжурское письмо
Матако-мака языки
Междометия
Мелодика речи
Местоимение
Метафора
Метод
Метонимия
Мискито-матагальпские языки
Многосоюзие
Модальность
Мон-кхмерские языки
Монголоведение
Монологическая речь
Мордовские языки
Морф
Морфемика
Морфонема
Московская фонологическая школа
Московский лингвистический кружок
Мяо-яо языки

Н

Назализация
Нанайский язык
Настоящее время
Нахские языки
Неварский язык
Нейтрализация
Неогумбольдтианство
Неполногласные
Нигеро-конголезские языки
Никобарский язык
Нилотские языки
Номинация
Норма
Нуристанскиие языки

О

Обращение
Огамическое письмо
Означающее
Окситанский язык
Омотские языки
Ономастика
Оппозиции
Определённости
Оромо
Орфоэпия
Основа
Отрицание

П

Палайский язык
Палеография
Пали
Пали
Пано-такана языки
Парадигма
Парадигматика
Парцелляция
Переходности
Персидский язык
Перфоматив
Пиджины
Плеоназм
Полабский язык
Полинезийские языки
Полногласие
Польский язык
Понятийные категории
Порождающая семантика
Португальский язык
Посессивность
Пражская лингвистическая школа
Праязык
Предикативность
Предлог
Прибалтийско-финские языки
Прилагательное
Примыкание
Происхождение языка
Просодия
Протописьменности
Прусский язык
Психологическое направление
Пушту

Р

Редуцированные гласные
Ретророманские языки
Референция
Речевой акт
Речь
Риторика
Родство языковое
Романские языки
Русистика

С

Самодийские языки
Сапаро языки
Сванский язык
Связка
Сегментация
Семантика
Семитология
Сепира-Уорфа гипотеза
Сигнификат
Сингальский язык
Синтаксис
Синхрония
Сиу языки
Скандинавские языки
Скрещивание языков
Славистика
Славистика
Сленг
Словарь
Слово
Словосложение
Словоформа
Слоговые языки
Служебные слова
Собственное имя
Согласные
Солонский язык
Сопоставительный метод
Социологическое направление
Сочинение
Спряжение
Средиземноморские языки
Стилизация
Стиль
Структурная лингвистика
Суданские языки
Существительное

Т

Таджикский язык
Такана языки
Таксономия
Тамильский язык
Татарский язык
Текст
Теория текста
Терминология лингвистическая
Тибетский язык
Типологическая классификация языков
Ток-писин
Тохарские языки
Транспозиция
Тропы
Тунгусо-маньчжурские языки
Туркменский язык
Тюркские языки

У

Ударение
Удэгейския язык
Уигурский язык
Умлаут
Универсальные грамматики
Уральские языки
Уровни языка
Устаревшие слова

Ф

Фигуры речи
Филология
Финикийский язык
Финно-угроведение
Флексия
Фонема
Фонетические законы
Форма
Фраза
Фразеология
Фракийский язык
Французский язык
Фузия
Функциональная грамматика
Функционально-семантическое поле

Х

Хазарский язык
Харьковская лингвистическая школа
Хауса
Хеттский язык
Хокальтекские языки
Хурритский язык

Ц

Цезский язык
Циркумфлекс

Ч

Чадские языки
Частицы
Чешский язык
Чибчанские языки
Число
Чукотский язык

Ш

Шанский язык
Шведский язык
Шугнано-рушанская группа

Э

Эвенкийский язык
Эзопов язык
Эксперссивность
Эллипсис
Энциклопедии лингвистические
Эскимосско-алеутские языки
Эстетический идеализм
Этимология
Этнономика
Эфиосемитские языки

Ю

Юто-ацтекские языки

Я

Язык и мышление
Язык художественной литературы
Языковая политика
Языковая способность
Языкознание
Японистика