Языкознание

Наша энциклопедия ставит своей целью дать систематизированный свод знаний о человеческом языке, языках мира, языкознании как науке, а также осветить достижения отечественной и зарубежной лингвистики с позиций современной концепции языка, сложившейся в советской науке.

Наша энциклопедия рассчитана на широкие круги филологов-языковедов всех специальностей, научных работников, преподавателей и студентов, а также специалистов смежных областей знаний — психологов, логиков, философов, историков, литературоведо и этнографов.

Мы надеемся, что любой читатель, интересующийся свойствами языка и языкознанием, найдет на нашем сайте необходимые сведения.